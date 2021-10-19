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Игорь Ерошин: Ни одна неделя на Псковской таможне не обходится без выявлений сигарет

Ни одна неделя на Псковской таможне не обходится без выявлений сигарет, вывозимых в различных технологических полостях. Сводки пестрят табачной продукцией. Об этом заявил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

Игорь Ерошин подчеркнул, что на границе таможенники во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявляют факты незаконного перемещения различных партий сигарет, сокрытых от таможенного контроля, как в полостях автомобилей, так и на железнодорожном транспорте. 

Он уточнил, что начало года ознаменовалось крупным выявлением ввозимых наркотических веществ. В марте на таможенном посту МАПП «Бурачки» в грузовом автомобиле таможенники обнаружили 150 килограммов гашиша в топливном баке.

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