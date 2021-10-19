22 собаки служат в Псковской таможне

12:26, 19 октября 2021, ПАИ

22 служебные собаки различных пород служат на Псковской таможне. Об этом заявил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

Игорь Ерошин отметил, что на таможенных постах сотрудники таможни осуществляют осмотр транспортных средств с применением пяти инспекционно-досмотровых комплексов (три мобильных ИДК и два стационарных). По количеству применения ИДК таможня стабильно входит в тройку лидеров среди таможен Северо-Западного таможенного управления, уточнил он.

«На вооружении сотрудников таможни различная техника, позволяющая «заглянуть» практически во все уголки грузового отсека, определить химический состав сплавов, подлинность купюр, – заметил начальник Псковской таможни. – На всех таможенных постах сотрудники таможни осуществляют радиационный контроль транспортных средств, товаров и физических лиц».

Служебные собаки не являются техническими средствами, но без их участия при обнаружении наркотических веществ не обойтись. Обучены они и поиску табачной продукции. Сегодня в таможне служат 22 служебные собаки различных пород, добавил Игорь Ерошин.