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Общество

Более шести тысяч транспортных средств проверили мобильные группы Псковской таможни

Более шести тысяч транспортных средств проверили мобильные группы Псковской таможни в этом году. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

Игорь Ерошин отметил, что у Псковской таможни есть три мобильных комплекса, которые помогают сотрудникам противостоять злоумышленникам, пытающимся перемещать товары, запрещенные к ввозу на территорию России из Белоруссии.

Он подчеркнул, что применение специальных мобильных комплексов является одним из действенных методов контроля за ввозом и оборотом товаров. Комплексы оснащены всем необходимым оборудованием для проведения досмотра, в том числе специальными системами досмотра «СПРУТ», позволяющими проводить не только поверхностное исследование транспорта, но и «заглянуть» в кузов транспортного средства, уточнил начальник Псковской таможни.

Во исполнение распоряжения Федеральной таможенной службы с конца марта на мобильные комплексы нанесены опознавательные цветографические схемы, на них установлены «проблесковые маяки, сирены и громкоговорители». Теперь водители транспортных средств могут опознать их издалека и при необходимости сразу остановиться, добавил спикер.

Таможенники, несущие службу на мобильных комплексах, патрулируют федеральные автодороги и дороги местного значения, взаимодействуя с другими федеральными органами исполнительной власти. Отрабатываются ориентировки, осматриваются транспортные средства, вызывающие подозрения. После остановки производится документальный контроль, осмотр. Автомобили, в результате осмотра которых были выявлены нарушения, направляются в зону таможенного контроля, уточнил Игорь Ерошин.

По его словам, в 2021 году мобильные группы Псковской таможни проверили 6004 транспортных средства.

По результатам проведенного в 2021 году контроля за ввозимым из Белоруссии товара возвращён в Белоруссию товар общим весом 1 190 тонн, уничтожено товара общим весом 104 тонны, в отношении которых в России применяются специальные экономические меры (товары животного и растительного происхождения), заключил спикер.

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