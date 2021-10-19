Крупную партию контрафактных детских игрушек выявили псковские таможенники

12:49, 19 октября 2021, ПАИ

В этом году Псковская таможня выявила крупную партию детских игрушек с признаками контрафактности. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

Речь идёт о 24,5 тысячи детских изделий, которые без разрешительных документов ввозились из Белоруссии. В ходе досмотра выявлены игрушки китайского производства с незаконно нанесенными логотипами известных мировых производителей детской продукции. Вся партия изъята, уточнил начальник Псковской таможни.

Игорь Ерошин пояснил, что один из первых признаков контрафактности – низкое качество продукции, на которой размещены товарные знаки либо обозначение, сходное с ним до степени смешения, способ и качество упаковки товаров. В случае выявления таких товаров таможня обращается к правообладателям, и если они подтверждают, что продукция не оригинальная, то принимаются меры в соответствии с законодательством России. После выяснения всех обстоятельств к нарушителям применяются соответствующие санкции. Изъятый товар не подлежит введению в гражданский оборот и уничтожается.