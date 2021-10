Контрафактные кроссовки известных брендов не пустили в Псковскую область таможенники

13:07, 19 октября 2021, ПАИ

Контрафактные кроссовки известных брендов не пустили в Псковскую область таможенники. Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

В результате проведенного таможенного контроля ввозимой через российско-белорусский участок границы продукции сотрудники Псковской таможни выявили кроссовки с незаконно нанесенными на них товарными знаками известных брендов. На 1 384 парах обуви выявлена маркировка, сходная до степени смешения c изображениями товарных знаков «N» и «Y-3», правообладателями которых являются компания New Balance Athletics, Inc. и компания «Адидас Интернешнл Маркетинг Б. В.». В товаросопроводительных документах информация о маркировке товаров данными товарными знаками не была заявлена, отметил Игорь Ерошин.

Он уточнил, что представители правообладателей проинформировали таможню о том, что ввозимый товар не производился правообладателем либо его уполномоченным лицом. Разрешений на производство, хранение с целью реализации, ввоз, реализацию на территории России отправителю и получателю товара также не выдавалось. Обувь различных расцветок и размеров в индивидуальных упаковках с маркировкой «N», «Y-3» была изъята, заключил начальник Псковской таможни.