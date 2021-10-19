15 уголовных дел возбудили за дачу и получение взятки в Псковской таможне в этом году

13:14, 19 октября 2021, ПАИ

В этом году на Псковской таможне по факту дачи и получения взятки возбудили 15 уголовных дел (в отношении взяткодателей – 14, в отношении должностных лиц таможни – 1). Об этом сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

«Наша служба, без сомнения, имеет определенные коррупционные риски. Поэтому в нашем ведомстве не обойтись без принимаемых профилактических мер. Хочу всем напомнить, что взятка имеет две стороны. И дача взятки, и её получение – уголовно наказуемые деяния», – подчеркнул начальник службы Игорь Ерошин.

По его словам, ежегодно сотрудники таможни уведомляют начальство о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

Начальник Псковской таможни отметил, что в 2020 году подано 31 уведомление. За прошлый год в отношении сотрудников таможни по коррупционной составляющей возбуждено шесть уголовных дел, а в отношении граждан-взяткодателей – 19 уголовных дел по статье 291 УК РФ (дача взятки).