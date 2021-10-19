Более 1400 человек служит в Псковской таможне

13:25, 19 октября 2021, ПАИ

Сегодня Псковская таможня по численности сотрудников относится к числу крупнейших таможен на Северо-Западе. Штатная численность превышает 1 400 человек, сообщил начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 октября.

По его словам, средний возраст сотрудника Псковской таможни составляет 41 год. «Таможня молодеет, – заметил Игорь Ерошин. – Соотношение женщин и мужчин последние годы меняется. К нам приходит на службу всё больше женщин. На сегодня это соотношение составляет примерно 50 на 50».

Он также подчеркнул, что абсолютное большинство сотрудников Псковской таможни – люди с высшим образованием, многие окончили не по одному факультету университетов, есть среди таможенников и обладатели учёных степеней.

«Сегодня таможенник – «универсальный солдат». Многое умеет, многое знает, – подчеркнул начальник Псковской таможни. – Кроме знаний и умений, сотрудник таможни должен обладать определенным набором моральных качеств: быть честным, обязательным, дисциплинированным».

Игорь Ерошин также считает, что оплата труда сотрудников таможенных постов на сегодняшний день достойная. «На таможенных постах с 1 октября 2020 года у должностных лиц изменились условия службы – служба приравнена к военной: увеличилась заработная плата, появились дополнительные социальные гарантии, в частности досрочный выход на ведомственную пенсию», – заметил спикер. При этом он отметил, что в настоящий момент в штате Псковской таможни имеются вакансии, особенно на таможенных постах МАПП «Бурачки» и МАПП «Убылинка».