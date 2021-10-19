«Почта России» проводит уроки письма для псковских школьников

14:07, 19 октября 2021, ПАИ

Сотрудники «Почты России» расскажут учащимся старших классов Пскова историю почтовой переписки, объяснят правила оформления почтовых отправлений. Также уроки письма пройдут на площадке почтовой экспозиции в Великих Луках.

«В октябре в честь Всемирного дня почты мы хотим рассказать школьникам не только об истории почты, но и о ее возможностях сегодня. Ведь мало кому из ребят известно, что среди почтовых профессий есть место для развития карьеры по таким направлениям, как коммерция, финансы, логистика. Не говоря уже о возможностях почтовых профессий. И конечно, мы с удовольствием проведём уроки письма и посвятим учащихся в особенности эпистолярного жанра», – рассказала директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.

Для учащихся пройдут мастер-классы по заполнению почтовых открыток, выпущенных «Почтой России» специально к Неделе письма. Старшеклассникам сотрудники почты расскажут о профессиях, о возможности трудоустройства и начала карьеры в большой компании, о прохождении практики в период обучения в вузах и альтернативной гражданской службе.

По итогам Международной недели письма «Почта России» бесплатно доставит более 400 почтовых открыток, подписанных псковскими школьниками, в любые города России и мира.