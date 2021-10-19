Начальник Псковской таможни поздравил коллег с наступающим праздником

14:42, 19 октября 2021, ПАИ

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин поздравил коллег с наступающим праздником, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В преддверии Дня таможенника Российской Федерации, который отмечается 25 октября, Игорь Ерошин выразил слова благодарности ветеранам таможенной службы, «на чью долю выпало мирное созидание – создание полноценной таможенной службы на Псковской земле». «Сотрудникам существовавших всех пяти таможен Псковской области (Великолукской, Себежской, Печорской, Псковской и Пыталовской) хочу выразить признательность за честный, нелегкий, порой самоотверженный труд», - добавил он.

Глава ведомства пожелал ветеранам и всему личному составу Псковской таможни крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов. «От своего имени и сотрудников нашей компании поздравляю вас и должностных лиц Псковской таможни с 30-летием Федеральной таможенной службы», - подытожил он.

Отметим, в 2021 году Псковская таможня и ФТС России отмечают 30 лет с момента образования. В 1991 году в соответствии с приказом Главного управления государственного таможенного контроля (ГУТК) при Совете министров СССР от 23 мая 1991 года № 173 создана Псковская таможня. Протяженность внешней границы региона деятельности таможни – 883,8 км (с Латвийской Республикой – 233,6 км; с Эстонской Республикой – 247,7 км; с Белоруссией – 352,5 км). В структуре Псковской таможни 13 таможенных постов и 11 пунктов пропуска.