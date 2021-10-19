Около 40 тысяч тонн белорусских овощей успешно пересекли границу в Псковской области

16:18, 19 октября 2021, ПАИ

В третьем квартале 2021 года должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 2780 партий продукции растительного происхождения через российско-белорусский участок государственной границы РФ в Псковской области.

Общий вес ввезённой продукции, страной происхождения которой является Республика Беларусь, составил 42,8 тыс. тонн. В наибольшем объёме (почти 38 тыс. тонн) на территорию страны были поставлены свежие овощи: морковь – 11,7 тыс. тонн, капуста в ассортименте – 9,4 тыс. тонн, картофель – более 8 тыс. тонн, огурцы – 5,7 тыс. тонн, свекла – 1,6 тыс. тонн, томаты – 1,3 тыс. тонн и др.

После карантинного фитосанитарного контроля, проведённого государственными инспекторами управления Россельхознадзора, продукцию повезли в различные субъекты Российской Федерации.