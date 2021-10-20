В Псковской области растёт число коронавирусных пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии
Губернатор Псковской области сообщил в Instagram о крайне высокой динамике заболеваемости коронавирусом в регионе.
«Растёт число пациентов, нуждающихся в продолжительной интенсивной терапии», – написал Михаил Ведерников.
За минувшие сутки в Псковской области был выявлен 261 случай заражения коронавирусной инфекцией. Все они все официально подтверждены медиками.
247 человек выздоровели, четверо скончались.
С начала эпидемии в регионе заегистрировано 54 933 случая поражения вирусом covid-19.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
В Псковской области растёт число коронавирусных пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии
Патриарх Кирилл: Чтобы предотвратить «колумбайны», нужно больше преподавать основы религии
Печоры не приняли в собственность игровой комплекс в сквере между улицами Проценко и Свободы
Встреча на «Седьмом небе». Сандали с носками, проигрыш в игре и другие причины для расставания