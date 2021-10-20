В Псковской области растёт число коронавирусных пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии

23:56, 19 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области сообщил в Instagram о крайне высокой динамике заболеваемости коронавирусом в регионе.

«Растёт число пациентов, нуждающихся в продолжительной интенсивной терапии», – написал Михаил Ведерников.

За минувшие сутки в Псковской области был выявлен 261 случай заражения коронавирусной инфекцией. Все они все официально подтверждены медиками.

247 человек выздоровели, четверо скончались.

С начала эпидемии в регионе заегистрировано 54 933 случая поражения вирусом covid-19.