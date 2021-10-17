Продажи туров на Мальдивы и в Доминикану выросли в разы

07:59, 20 октября 2021, ПАИ

В России зафиксирован значительный рост продаж туров на островные курорты по сравнению с 2019 годом. Как сообщает газета «Известия», за три квартала 2021-го спрос на поездки на Мальдивы, Сейшелы, Кубу, а также в Доминикану (с августа) увеличился в разы.

По данным представителей туротрасли, Мальдивы лидируют по росту объема продаж туров — реализация путевок туда увеличилась на 116%. В Level Trevel заметили, что спрос на поездки на Кубу стал выше на 32%, в Доминикану — на 76%.

Увеличение популярности этих направлений подтвердили в Travelata. Там отметили, что объемы продаж туров на Кубу выросли вдвое, на Мальдивы — в четыре раза. Доминикана открылась только в августе, но по сравнению с августом-сентябрем 2019 года спрос стал выше в 2,5 раза.

В Tez Tour уточнили, что за три квартала 2021-го островные направления вошли в десятку лидеров по объему продаж. В 2019 году они были менее популярны и находились во второй десятке. В 2021-м на Мальдивах отдохнули в 1,5 раза больше человек, чем в 2019-м. В итоге направление по объемам продаж путевок в этом году вышло на допандемийный уровень и даже превысило его. Сейшелами стали интересоваться на 99% чаще.