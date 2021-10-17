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Экономика

Понижение уровня бедности до исторического минимума ожидается в России

Правительство РФ прогнозирует, что число малоимущих в 2021-м и в последующие три года будет сокращаться быстрее, чем предполагалось ранее. Соответствующие данные содержатся в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, сообщает газета «Известия».

В этом году ожидается, что доля людей с доходами ниже прожиточного минимума упадет до 11,4%. В 2022 году уровень бедности должен опуститься до 10,8%, в 2023-м — до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м — до 9,6%. Таким образом, уже к концу 2023 года этот показатель должен упасть до исторического минимума за весь постсоветский период (10,7% по итогам 2012 года). К 2030 году планируется достичь показателя 6,5% цель по снижению бедности в два раза по сравнению с 2017 годом поставил президент РФ Владимир Путин.

Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова отметила, что корректировка плана частично связана с изменением методики расчета прожиточного минимума. С 2021 года он определяется с учетом не потребительской корзины, а медианного дохода, составляя 44,2% от него. Восстановление допандемийных показателей реальных доходов населения министерство прогнозирует к началу 2022 года.

В Росстате пояснили, что сама формула расчета уровня бедности не изменилась, но базовым показателем теперь выступает медианный доход. В Минтруде уточнили, что меры поддержки малообеспеченных граждан последовательно расширяются, при этом акцент делается на помощи семьям с детьми, поскольку они составляют 80% малоимущих.

По данным Росстата, в 2020 году уровень бедности снизился с 12,3% до 12,1% (17,8 млн человек).

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