Единый день выплаты пособий по уходу за ребенком установили в Псковской области

10:07, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковской области установили единый день выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщили в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Теперь выплата будет производиться 9-го числа каждого месяца. Заместитель управляющего Псковским региональным отделением ФСС Светлана Борщ отметила, что выплата, назначенная впервые, будет перечислена в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все последующие – 9-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Пособие за октябрь будет выплачено 9 ноября, пособие за ноябрь – 9 декабря.

Если дата приходится на выходной или праздничный нерабочий день, то средства будут перечислены в предшествующий рабочий день.

В Псковской области дата выплаты может отличаться в том случае, если ваш работодатель зарегистрирован на территории другого региона.

Получать пособие 9-го числа будут те граждане, которые указали в реквизитах номер карты «МИР». Если выплата пособия производится по номеру расчетного счета, к которому привязана карта «МИР», то средства будут зачислены банком в течение следующего рабочего дня.