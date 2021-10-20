Народный артист России Владимир Михайлов умер в Москве на 80-м году жизни
Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов умер в Москве на 80-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Скончался артист в своей квартире на улице Каретный Ряд.
Владимир Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре, цирка на проспекте Вернадского. На его счету множество композиций к фильмам и цирковым спектаклям.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
20 октября 2021
Стационар Новосокольнической межрайонной больницы перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом