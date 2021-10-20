Народный артист России Владимир Михайлов умер в Москве на 80-м году жизни

10:13, 20 октября 2021, ПАИ

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Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов умер в Москве на 80-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Скончался артист в своей квартире на улице Каретный Ряд.

Владимир Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре, цирка на проспекте Вернадского. На его счету множество композиций к фильмам и цирковым спектаклям.