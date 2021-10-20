В Псковской области стали бережнее относиться к лесам

10:46, 20 октября 2021, ПАИ

Псковская область значительно улучшила свои позиции в рейтинге бережного отношения к лесам, сообщили в Рослесинфорге.

Специалисты проверили 24 региона страны и почти четыре тысячи участков, больше половины из которых приходится на Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. Прежде всего был проведен анализ процента нарушений при проведении лесохозяйственных мероприятий и использовании лесов. Среди регионов Северо-Запада, Урала и Приволжья лучше всего обстановка в Псковской, Вологодской, Ульяновской областях и Республике Удмуртии, хуже всего дела обстоят в Архангельской и Кировской области, Республиках Коми и Карелия.

При этом, по итогам оценки лесохозяйственных мероприятий и использования лесов Псковская область находится среди аутсайдеров, хотя, по мнению экспертов, значительно улучшила свои позиции. Лучше всего ситуация в этой сфере обстоит в Кемеровской области и Хабаровском и Алтайском крае.

Качество проведения лесохозяйственных мероприятий и использования лесов проверяют методом натурного обследования. Результаты работ используются при осуществлении контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов страны полномочий, по результатам которого в том числе дается оценка эффективности регионов в области ведения лесного хозяйства.