50 кг кильки не пропустили через границу в Себежском районе

11:07, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковской области через российско-латвийскую границу запретили ввоз 50 кг кильки, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В МАПП Бурачки провели ветеринарный контроль сборного груза весом более 11 тонн. Продукция, большая часть которой составляли мясные полуфабрикаты, следовала из Москвы, Московской области и Краснодарского края.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установили, что на 50 кг мороженой кильки отсутствовала маркировка с наименованием продукции, адресом предприятия-производителя, датой выработки и сроком годности.

Кроме того, сведения о получателе товара, указанные в товаротранспортных документах (ООО «ПК Простор»), не соответствовали данным ветеринарного свидетельства (ООО «Торговый Дом «Морское содружество», ООО «БалтРыбПром»).

Перемещение мороженой кильки по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза отправителю.