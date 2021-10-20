Псковская студентка стала победительницей Всероссийского конкурса традиционной культуры

11:15, 20 октября 2021, ПАИ

Студентка Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ольга Зинина стала победительницей Всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Состязания проходили в два этапа: в заочном туре студентка представила практическую работу, посвященную национальному музыкальному инструменту — псковским традиционным гуслям. Финал конкурса проходил в Дербенте, там студентка представила свой инструмент и выполнила творческое задание — создала литературно-музыкальную композицию на тему «Моя Родина».

Оценивало участников экспертное жюри, в состав которого вошли руководители ведущих вузов страны. Всероссийский фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров» — проект Академии Министерства просвещения РФ и проводится в рамках реализации программы патриотического воспитания молодежи. Конкурс направлен на возрождение ремесел и традиционной культуры в стране.