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Экономика

Псковские налоговики следят за маркировкой табачных изделий

УФНС России по Псковской области контролирует реализацию немаркированных табачных изделий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В налоговой напомнили, что обязательная маркировка сигарет и папирос специальными марками табачной продукции введена с 1 июля 2019 года. Запрет на розничную продажу сигарет без фиксации в ГИС МТ (Система мониторинга за оборотом товаров) наступил с 1 июля 2020 года. До этого момента в оборот поступала как маркированная продукция, так и немаркированная.

За 9 месяцев 2021 года налоговые органы Псковской области в ходе проверок соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники установили факты реализации табачной продукции без маркировки средствами идентификации в 63 объектах розничной сети. Эту информацию направили в региональное Управление Роспотребнадзора и УМВД России по Псковской области для принятия мер по устранению и пресечению нарушений.

Кроме того, сведения о выявленных нарушениях направляются в комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Псковской области, созданную при администрации Псковской области.

Кроме того, выявлять нарушения в обороте табачных изделий помогают обращения граждан, в том числе направленные с использованием приложения «Честный знак». Через данное приложение потребители могут узнавать всю информацию о товаре и сообщать надзорным органам об обнаруженных нарушениях. В Псковской области приложением «Честный знак» пользуются более 6000 человек.

Налоговые органы Псковской области напоминают, что оборот табачных изделий без маркировки в соответствии с частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц, юридических лиц от 4000 до 300 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. За приобретение, хранение, перевозку и (или) сбыт немаркированной табачной продукции предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 171.1 УК РФ.

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