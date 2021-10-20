99 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области за 9 месяцев

14:35, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковской области за 9 месяцев с начала 2021 года произошло 99 ДТП с участием пешеходов. Погибли 14 человек, еще 93 получили травмы различной степени тяжести, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Почти 70% аварий произошло по вине водителей транспортных средств. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что водителям нужно быть предельно внимательными, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных переходах, а также соблюдать осторожность на загородных трассах.

Наезды на пешеходов в темное время суток составляют только треть ДТП с их участием (30), но на долю таких происшествий приходится практически 60% всех погибших пешеходов. Это происходит из-за плохой освещенности отдельных участков дорог и отсутствия на одежде и аксессуарах пешеходов световозвращающих элементов. С наступлением осенне-зимнего периода проблема еще более актуальна, так как световой день все больше сокращается.

В полиции отметили, что применение световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода в 6,5 раза. «Водитель благодаря им может увидеть пешехода заблаговременно, когда ситуация еще не является критичной, и способен принять необходимые меры, чтобы избежать наезда. В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращающих элементов на одежде только с расстояния в 30-50 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар - до 400 метров», - рассказали в УМВД.

В УМВД подчеркнули, что пешеходам следует позаботиться о собственной безопасности на дороге, соблюдать требования правил дорожного движения, не перебегать дорогу в неположенном месте.