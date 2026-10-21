Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Отравившийся мефедроном житель Псковской области выплатил штраф после ареста имущества

За употребление мефедрона с жителя Псковской области взыскали штраф через арест имущества, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Фото: ПАИ

В Санкт-Петербурге 29-летний житель Дедовичского района употребил мефедрон и получил тяжёлое отравление. На заседание суда он не явился, и суд заочно признал его виновным, назначив штраф пять тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пскова № 1. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что если он не заплатит добровольно, к нему применят принудительные меры. Пристав также вынес постановление об обращении взыскания на зарплату и счета мужчины и об аресте его имущества.

Затем пристав направил запросы в госорганы, чтобы выяснить, чем владеет должник. Выяснилось, что у него есть имущество, которое можно арестовать и продать в счёт долга. Осознав, что собственность может уйти с торгов, мужчина погасил задолженность.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

21 октября 2026

В Псковском районе пьяный водитель без прав сбил пешехода и врезался в опору ЛЭП
21 октября 2026

Отравившийся мефедроном житель Псковской области выплатил штраф после ареста имущества
21 октября 2026

Суд взыскал с дропера более миллиона рублей за обман пенсионера из Псковской области
21 октября 2026

Бывший полицейский в Пскове получил почти восемь лет колонии за взятку
21 октября 2026

Великолукский суд отправил в колонию рецидивистку за кражу миллиона у пенсионерки
21 октября 2026

Задержан уроженец Псковской области по факту похищения ребёнка в Санкт-Петербурге
21 октября 2026

В Псковской области задержали 17 человек, находившихся в розыске
21 октября 2026

В Пскове при пожаре на Яна Фабрициуса спасли трёх человек

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...