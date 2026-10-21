Отравившийся мефедроном житель Псковской области выплатил штраф после ареста имущества

20:18, 21 октября 2026, ПАИ

За употребление мефедрона с жителя Псковской области взыскали штраф через арест имущества, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

В Санкт-Петербурге 29-летний житель Дедовичского района употребил мефедрон и получил тяжёлое отравление. На заседание суда он не явился, и суд заочно признал его виновным, назначив штраф пять тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пскова № 1. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что если он не заплатит добровольно, к нему применят принудительные меры. Пристав также вынес постановление об обращении взыскания на зарплату и счета мужчины и об аресте его имущества.

Затем пристав направил запросы в госорганы, чтобы выяснить, чем владеет должник. Выяснилось, что у него есть имущество, которое можно арестовать и продать в счёт долга. Осознав, что собственность может уйти с торгов, мужчина погасил задолженность.