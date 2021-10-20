Путин поддержал инициативу установить выходные с 30 октября по 7 ноября

15:13, 20 октября 2021, ПАИ

Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 20 октября.

«Понятно, что в каждом субъекте России эпидситуация складывается по-разному, поэтому главам регионов предоставлено право устанвливать дополнительные меры в виде дополнительных нерабочих дней, не дожидаясь 30 октября», - уточнил Путин.

«Ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложная, темпы эпидемии во многих регионах значительно выросли. Уровень вакцинации остается невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции. Требуются оперативные меры реагирования властей, чтобы защитить граждан. Для этого важно сбить темпы распространения вируса, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. «Медленно происходит тестирование, у многих не сразу проявляется болезнь, появляются контактные лица, поздно обращаются в этой связи. Нужно совершенствовать тестирование, чтобы разорвать цепочку распространения вируса», - пояснил Путин.

«Обращаюсь к гражданам, если у вас кто-то заболел в семье, вам нужно получить больничный и остаться дома. Нужно это сделать, чтоб не допустить распространения инфекции. Минздрав должен отслеживать выдачу больничных в регионах и контролировать самоизоляцию граждан с уважением к людям, деликатно», - подчеркнул президент.

