Путин поддержал инициативу установить выходные с 30 октября по 7 ноября
Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 20 октября.
«Понятно, что в каждом субъекте России эпидситуация складывается по-разному, поэтому главам регионов предоставлено право устанвливать дополнительные меры в виде дополнительных нерабочих дней, не дожидаясь 30 октября», - уточнил Путин.
«Ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложная, темпы эпидемии во многих регионах значительно выросли. Уровень вакцинации остается невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции. Требуются оперативные меры реагирования властей, чтобы защитить граждан. Для этого важно сбить темпы распространения вируса, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения», - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что необходимо расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. «Медленно происходит тестирование, у многих не сразу проявляется болезнь, появляются контактные лица, поздно обращаются в этой связи. Нужно совершенствовать тестирование, чтобы разорвать цепочку распространения вируса», - пояснил Путин.
«Обращаюсь к гражданам, если у вас кто-то заболел в семье, вам нужно получить больничный и остаться дома. Нужно это сделать, чтоб не допустить распространения инфекции. Минздрав должен отслеживать выдачу больничных в регионах и контролировать самоизоляцию граждан с уважением к людям, деликатно», - подчеркнул президент.
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