От осенней хандры помогают витамины, шоколад и солнце - врач-психиатр из Пскова

15:54, 20 октября 2021, ПАИ

От осенней хандры помогают витамины, шоколад и солнце, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова.

«Витамины, шоколад, красная рыба, физические нагрузки, солнце, витамин D. И, конечно, важно вовремя позволять себе отдых, чтобы не было эмоционального выгорания», - такие способы избавления от хандры перечислила врач.

Мария Трофимова подчеркнула, что ни в случае хандры, ни в случае депрессии нельзя самостоятельно назначать себе антидепрессанты. «От тех, что можно купить без рецепта, большого вреда не будет, возможен лишь эффект плацебо. А вот рецептурные препараты нужно принимать только под контролем врача, так как очень важны дозировки и они индивидуальны», - отметила психиатр.