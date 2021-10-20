От осенней хандры помогают витамины, шоколад и солнце - врач-психиатр из Пскова
От осенней хандры помогают витамины, шоколад и солнце, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова.
«Витамины, шоколад, красная рыба, физические нагрузки, солнце, витамин D. И, конечно, важно вовремя позволять себе отдых, чтобы не было эмоционального выгорания», - такие способы избавления от хандры перечислила врач.
Мария Трофимова подчеркнула, что ни в случае хандры, ни в случае депрессии нельзя самостоятельно назначать себе антидепрессанты. «От тех, что можно купить без рецепта, большого вреда не будет, возможен лишь эффект плацебо. А вот рецептурные препараты нужно принимать только под контролем врача, так как очень важны дозировки и они индивидуальны», - отметила психиатр.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию
Порядка 25 вопросов обсудил Михаил Ведерников на прямой линии с главами районных газет
Псковский аэропорт получил разрешение на прием рейсов из Турции, Египта и Белоруссии
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявляет набор волонтеров