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Общество

Стругокрасненскому музею исполнилось 30 лет

В музей с интересом ходят, как взрослые, так и дети. Фото музея.

Районному краеведческому Стругокрасненскому музею сегодня исполнилось 30 лет, сообщает газета «Струги».

У истоков открытия этого учреждения культуры стояла инициативная группа, в которую входили: Валентина Павловна Константинова и краевед Евгений Михайлович Федоров. Именно они решились на этот шаг. Заведующей музеем в первые 16 лет его существования была Валентина Павловна Константинова.
А ныне главным хранителем музея является Вита Ионасовна Михайлова.

Работы было немало. Основная задача – распределить экспонаты музея по фондам хранения. А их у музея несколько: основной, научно-вспомогательный и временного хранения.
На помощь пришла Сонечка Кудрявцева, которая устроилась на работу в отдел культуры на пару недель во время летних каникул. И работа закипела. Надо было сделать детальное описание всех находящихся на хранении предметов, их особенностей (сколы, трещины, вмятины, указать размер). На учет было поставлено 2252 единицы хранения. Кстати, именно эта проделанная работа помогла впоследствии доказать принадлежность фондам музея похищенных из него некоторых ценностей.

Жизнь в этом очаге культуры не прекращалась ни на один день. Двери его были открыты для всех желающих, регулярно проводились экскурсии для школьников. Началась выставочная деятельность, в организации которой активно помогали педагоги, находящиеся на заслуженном отдыхе. «Работником музея надо быть, а не казаться. Жизнь течет, а музей становится все более любим нашими жителями и гостями поселка», – отмечает Вита Михайлова. По ее словам, каждый музейный экспонат, хранящийся в фондах, обладает уникальной интереснейшей историей.
 

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