Круглый стол поэтов-фронтовиков состоялся на фестивале «А музы не молчат!» в Великих Луках

16:48, 02 мая 2025, ПАИ

Круглый стол на тему «Военная поэзия как часть победной истории России» состоялся в рамках 41-го всероссийского фестиваля фронтовой поэзии «А музы не молчат!» в Великих Луках. Об этом пишет газета «Наш путь».

Гостями мероприятия стали поэты из ЛНР, Москвы, Тверской и Псковской областей. Как отметила организатор мероприятия – публицист, член правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, постоянный участник гуманитарных и творческих миссий на Донбасс Светлана Размыслович, встреча в подобном формате в рамках поэтического фестиваля «А музы не молчат!» прошла впервые.

Главной темой круглого стола стал вопрос о том, какой именно должна быть современная фронтовая поэзия – чтобы писать достоверно о событиях на фронте и быть своего рода летописцем эпохи, обязан ли поэт лично принимать участие в боевых действиях? Какова основная функция военной поэзии – досконально отражать правду жизни или дарить надежду? Участники круглого стола не пришли к единому мнению, но всё же встреча вышла яркой и насыщенной.

Ознакомиться с программой всероссийского фестиваля фронтовой поэзии «А музы не молчат!», который проходит в деревне Борки Великолукского района и в Великих Луках 2 и 3 мая, можно здесь.