Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Круглый стол поэтов-фронтовиков состоялся на фестивале «А музы не молчат!» в Великих Луках

Круглый стол на тему «Военная поэзия как часть победной истории России» состоялся в рамках 41-го всероссийского фестиваля фронтовой поэзии «А музы не молчат!» в Великих Луках. Об этом пишет газета «Наш путь».

Круглый стол поэтов-фронтовиков прошёл в рамках фестиваля «А музы не молчат!» в Великих Луках. Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

Гостями мероприятия стали поэты из ЛНР, Москвы, Тверской и Псковской областей. Как отметила организатор мероприятия – публицист, член правления Псковского регионального отделения Союза писателей России, постоянный участник гуманитарных и творческих миссий на Донбасс Светлана Размыслович, встреча в подобном формате в рамках поэтического фестиваля «А музы не молчат!» прошла впервые.

Главной темой круглого стола стал вопрос о том, какой именно должна быть современная фронтовая поэзия – чтобы писать достоверно о событиях на фронте и быть своего рода летописцем эпохи, обязан ли поэт лично принимать участие в боевых действиях? Какова основная функция военной поэзии – досконально отражать правду жизни или дарить надежду? Участники круглого стола не пришли к единому мнению, но всё же встреча вышла яркой и насыщенной.

Ознакомиться с программой всероссийского фестиваля фронтовой поэзии «А музы не молчат!», который проходит в деревне Борки Великолукского района и в Великих Луках 2 и 3 мая, можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2025

Круглый стол поэтов-фронтовиков состоялся на фестивале «А музы не молчат!» в Великих Луках
02 мая 2025

Фотовыставка о советско-финляндской войне открылась в Себеже
02 мая 2025

Новая инсталляция появится на бастионе великолукской крепости
02 мая 2025

Сотрудники Псковского УФСИН передали гумпомощь для участников СВО
02 мая 2025

«Русские витязи» опубликовали кадры полёта над памятником «Знамя Победы» в Идрице
02 мая 2025

Сгоревшую год назад часовню восстановили на Духовой горе в Опочецком районе
02 мая 2025

Военнослужащие 76-й дивизии станут участниками эстафеты «Псковской правды»
02 мая 2025

Почему важно воспитывать любовь к Родине именно в семье, объяснила Наталия Соколова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...