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«Улицы героев»: о подвиге Александра Матросова рассказал глава Пскова

О подвиге Александра Матросова, в чью честь названа одна из улиц Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале в рубрике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сегодня расскажу о Александре Матросове – Герое Советского Союза, рядовом, сыгравшем одну из ключевых ролей в освобождении деревни Чернушки Локнянского района. Молодой герой, мечта которого заключалась в служении Отечеству, многократно просил направить его на фронт. Наконец, достигнув совершеннолетия, Александр отправился защищать Родину в составе 254-го гвардейского полка», – подчеркнул Борис Елкин.

В феврале 1943 года, ценой собственной жизни, Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Батальон, в котором служил Александр Матросов, поднялся в атаку и обрушился на врага, в результате чего деревня Чернушки была освобождена.

«Имя Александра Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам Александр стал первым советским воином, зачисленным навечно в списки части», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что новую рубрику в честь 80-летия Победы Борис Елкин запустил 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.

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