Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Филиал Сбербанка примет участие в эстафете «Псковской правды» в знак уважения к подвигу предков

Сотрудники Псковского филиала Сбербанка пробегут легкоатлетическую эстафету «Псковской правды» в знак уважения к подвигу предков в Великой Отечественной войне, сообщает редакция газеты.

Фото: Сергей Васильев

В филиале банка рассказали, что желающих принять участие в состязании было очень много, некоторым даже не хватило мест, и теперь они придут на мероприятие как болельщики. Команду удалось собрать оперативно.

Один из представителей команды подчеркнул, что мотивацией стал тот факт, что эстафета памятная, поэтому было принято решение пробежать маршрут и взять с собой флаг, чтобы предки знали и гордились.

Напомним, что 6 мая в Пскове пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Телефон для справок – (8 8112) 73-70-94.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет #БежимсПсковскойправдой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2025

«Улицы героев»: о подвиге Александра Матросова рассказал глава Пскова
02 мая 2025

79% псковичей не хотят полностью отказываться от монет и купюр
02 мая 2025

Необычные домики обнаружили в лесу Себежского района
02 мая 2025

Псковичей приглашают поучаствовать в массовке спектакля-реконструкции 9 Мая
02 мая 2025

Филиал Сбербанка примет участие в эстафете «Псковской правды» в знак уважения к подвигу предков
02 мая 2025

Круглый стол поэтов-фронтовиков прошёл на фестивале «А музы не молчат!» в Великих Луках
02 мая 2025

Посвящённая Советско-финляндской войне фотовыставка открылась в Себеже
02 мая 2025

Новая инсталляция появится на бастионе Великолукской крепости

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...