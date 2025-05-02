Филиал Сбербанка примет участие в эстафете «Псковской правды» в знак уважения к подвигу предков

17:08, 02 мая 2025, ПАИ

Сотрудники Псковского филиала Сбербанка пробегут легкоатлетическую эстафету «Псковской правды» в знак уважения к подвигу предков в Великой Отечественной войне, сообщает редакция газеты.

В филиале банка рассказали, что желающих принять участие в состязании было очень много, некоторым даже не хватило мест, и теперь они придут на мероприятие как болельщики. Команду удалось собрать оперативно.

Один из представителей команды подчеркнул, что мотивацией стал тот факт, что эстафета памятная, поэтому было принято решение пробежать маршрут и взять с собой флаг, чтобы предки знали и гордились.

Напомним, что 6 мая в Пскове пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Телефон для справок – (8 8112) 73-70-94.

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