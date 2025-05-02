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Общество

Необычные домики обнаружили в лесу Себежского района

Необычные домики удалось обнаружить в лесу Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на группу «Себеж под парусом» в социальной сети «ВКонтакте».

Домик для ёжика. Фото: группа «Себеж под парусом» в соцсети «ВКонтакте»

«Вот такой дом обнаружили наши земляки из группы «Себеж под парусом». Второе фото – наше. Это уже творение рук человека. Вопрос один: кто живёт в этих домах?» – пишет редакция газеты.

Фото: газета «Призыв»

В комментариях под постом предположили, что на первом фото может быть дом для ежей, а на втором – кормушка или советник, искусственное гнездовье для сов.

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