Необычные домики обнаружили в лесу Себежского района

18:02, 02 мая 2025, ПАИ

Необычные домики удалось обнаружить в лесу Себежского района. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на группу «Себеж под парусом» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такой дом обнаружили наши земляки из группы «Себеж под парусом». Второе фото – наше. Это уже творение рук человека. Вопрос один: кто живёт в этих домах?» – пишет редакция газеты.

В комментариях под постом предположили, что на первом фото может быть дом для ежей, а на втором – кормушка или советник, искусственное гнездовье для сов.