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Культура

Снятый в Псковской области фильм «Учености плоды» Игоря Угольникова вышел в прокат

21 октября в российский прокат вышла картина Игоря Угольникова «Учёности плоды», съёмки которой проходили в Пушкинских Горах. Об этом сообщается на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

1944 год. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Ее действия вызывают неодобрение немецкого командования. Фронт приближается всё ближе, и вскоре из Берлина приходит приказ — вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни местный умелец Сергей, которого связывают с Марией недопустимые, губительные для обоих отношения. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны. Пушкинское наследие должно остаться в России.

Фильм снят в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли в картине исполнили известные российские и немецкие актёры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Фёдор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Михаэль Эпп. Специальный показ ленты «Учёности плоды» прошёл в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове в июле.

Кинопроект на территории региона реализован при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона обсуждал с режиссёром киноленты вопросы, связанные со съёмкой художественного фильма на площадке Пушкиногорья. Также проводились встречи с руководством киностудии «Ленфильм».

Ранее картину представили в Санкт-Петербурге. 

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