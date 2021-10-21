В 2021 году Россельхозбанк выдал псковскому агробизнесу рекордную сумму – 2,4 млрд рублей

14:42, 21 октября 2021, ПАИ

За 9 месяцев 2021 года Псковский филиал Россельхозбанка предоставил агропромышленному комплексу региона 2,4 млрд рублей кредитных средств, что стало рекордным объёмом за рассматриваемый период. Причем по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 51%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. Из суммы выданных кредитов почти 2 млрд рублей, или 83%, аграрии получили по льготной ставке.

«Мы рады оказать действенную помощь в развитии АПК Псковского региона, инвестируя стратегические проекты. Одно из крупнейших предприятий области ОАО «Красное знамя» уже запустило строительство молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в деревне Насва Новосокольнического района», – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Другим важным инвестиционным проектом, по словам Дмитрия Алемасова, стало строительство молочной фермы на 1900 голов фуражного стада в деревне Ажово Псковского района. Данный проект реализует давний партнер Россельхозбанка ООО «ПсковАгроИнвест».

Россельхозбанк также усилил поддержку экспортно ориентированных компаний в Псковской области на сумму 712,6 млн рублей. Благодаря кредиту партнер банка ОАО «Маслосырзавод Порховский» ввел в эксплуатацию линию по производству и фасовке масла, переоборудовал компрессорную, запустил второй пресс в сыродельном цехе и производство твердых сыров и сливочного масла под торговой маркой «Аланталь».

«Как опорный банк АПК и села мы гарантируем бесперебойное финансирование, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне и они могли достойно жить, воспитывать детей, начинать и развивать своё дело. Причем каждый третий кредитный рубль Россельхозбанк выдает по льготной ставке, что делает наши финансовые продукты доступными для самой широкой аудитории. Особое внимание – финансированию сезонных работ. Наша доля на рынке – 72%. А в ряде регионов Россельхозбанк остаётся единственной опорой аграриев в этом сегменте», – отметил председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк в целом по стране предоставил агропромышленному комплексу 1,2 трлн рублей кредитных средств, что стало рекордным объёмом за рассматриваемый период. Из этой суммы 425,7 млрд рублей, или 35,3%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 31,8%, а его доля в выдачах – на 8% процентных пунктов.

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал крупному бизнесу 885,7 млрд рублей, среднему, малому и микробизнесу – 192,3 млрд рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года. Наибольший прирост показали выдачи средств жителям сельских территорий – на 6,2% до 127 млрд рублей.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев и упрощением рассмотрения и подачи заявки.

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ 427,4 млрд рублей (+23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), из которых 64% было предоставлено на льготных условиях.

С начала года банк усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 371,2 млрд рублей (+28,5% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось на 10% и составило 1 431 юридических лиц/групп компаний.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.