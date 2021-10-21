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Общество

Реверсивное движение ввели на федеральной трассе Р-23 в Пустошкинском районе

Фото Pixabay

С 21 октября по 30 ноября на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией будет временно ограничена пропускная способность автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Это связано с земляными работами, устройством насыпи и подстилающего слоя основания дорожной одежды в рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автодороги. На участке будет организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

«Работы будут производиться на 478 километре федеральной дороги Р -23 между деревнями Заболотно и Линец Пустошкинскинского района Псковской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На участке проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, светофор, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

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