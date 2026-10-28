В Великолукской ГСХА обсудили вопросы противодействия коррупции

20:21, 28 октября 2026, ПАИ

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии прошла встреча студентов с представителями надзорного ведомства, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Перед молодёжью выступили заместитель прокурора Великих Лук Елена Кондратьева и член Общественной палаты Псковской области, ветеран прокуратуры Алексей Иванов.

Участники встречи подробно разобрали понятие коррупции, её формы и разрушительные последствия для государства. Опираясь на свой профессиональный опыт, спикеры привели реальные примеры из практики и объяснили меры правовой ответственности.