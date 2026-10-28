«Это уже травля»: омбудсмен – о словах «скуф» и «лузер» в адрес человека

20:36, 28 октября 2026, ПАИ

Использование шутливых интернет-ярлыков в адрес конкретного человека может перерасти в психологическое насилие, предупредила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире авторской программы «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

Омбудсмен разобрала значения нескольких популярных слов. В частности, она упомянула «гигачада»: это собирательный ироничный идеал успешного спортивного мужчины, который часто подаётся как недостижимый стандарт. Противоположностью ему в интернет-фольклоре выступает «скуф» – шутливое название мужчины старше 30 лет, который ведёт затворнический образ жизни.

«Важно понимать: это мем, а не оценка человека. Люди бывают разные, и ценность человека не измеряется ярлыками. Вот почему стоит помнить: слова вроде «скуф» или «лузер» могут звучать весело, но если их бросают в адрес конкретного человека, это уже травля», – предупредила правозащитница.