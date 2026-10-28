Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как понять, что ребёнок попал в деструктивное интернет-сообщество: разъяснение МВД

В интернете существуют сообщества, которые целенаправленно вовлекают подростков, романтизируя боль, одиночество и смерть как «выход». Понять, попал ли ребёнок под деструктивное влияние опасных групп, можно по ряду признаков. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Фото: ПАИ

В первую очередь родителей должно насторожить изменение стилистики страниц в соцсетях. Нейтральный или позитивный контент уступает место тревожным и деструктивным материалам. Подросток начинает публиковать посты о безнадёжности, потере смысла, отчаянии, непереносимой душевной боли и одиночестве. Визуально это может проявляться в мрачной эстетике фотографий и рисунков, а также в депрессивной музыке и видео.

Ещё одним тревожным сигналом становится повышенное внимание к теме смерти. Это могут быть философские размышления о смысле жизни, подписки на тематические сообщества, романтизирующие смерть и одиночество, а также группы с контентом, связанным с суицидом.

Кроме того, ребёнок может искать информацию или обмениваться опытом на тревожные темы. В Сети существуют деструктивные челленджи, которые подростки часто ищут в закрытых телеграм-каналах. Их суть заключается в выполнении опасных для жизни и здоровья заданий. У ребёнка может появиться интерес к контенту, связанному с жестокостью и насилием, включая треш-стримы и материалы с насилием над животными.

Также среди признаков – потеря интереса к повседневной деятельности. Подросток стремится к изоляции и уединению, меняет стиль поведения и способ общения, начинает пропускать занятия, не выполняет домашние задания и избегает общения с одноклассниками.

Самым серьёзным сигналом являются прямые заявления о суицидальных мыслях и намерениях. Это могут быть прощальные послания родным, близким и виртуальным друзьям, а также поиск или описание способов, мест и времени ухода из жизни. В соцсетях это выражается в трагических статусах и прощальных постах.

Специалисты подчеркнули, что наличие одного из перечисленных признаков само по себе не свидетельствует о том, что ребёнок в опасности. Однако если вы заметили тревожные сигналы, необходимо поговорить с подростком и обратиться за помощью к специалисту.

Минпросвещения России запустило круглосуточную линию психологической помощи. По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 можно сообщить о любых проблемных ситуациях. В экстренных случаях доступен детский телефон доверия 8-800-200-01-22, который координирует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

28 октября 2026

Комитет Заксобрания Псковской области одобрил изменения в законе об охоте
28 октября 2026

Стартовал приём заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
28 октября 2026

РЖД не изменят правила перевозки животных в поездах
28 октября 2026

«Это уже травля»: омбудсмен – о словах «скуф» и «лузер» в адрес человека
28 октября 2026

Как понять, что ребёнок попал в деструктивное интернет-сообщество: разъяснение МВД
28 октября 2026

В Великолукской ГСХА обсудили вопросы противодействия коррупции
28 октября 2026

В Красногородском районе начался капремонт моста через реку Синюю
28 октября 2026

Виновник смерти пешеходов в ДТП в Гдове отправится за решётку на 12 лет

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...