Как понять, что ребёнок попал в деструктивное интернет-сообщество: разъяснение МВД

20:27, 28 октября 2026, ПАИ

В интернете существуют сообщества, которые целенаправленно вовлекают подростков, романтизируя боль, одиночество и смерть как «выход». Понять, попал ли ребёнок под деструктивное влияние опасных групп, можно по ряду признаков. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В первую очередь родителей должно насторожить изменение стилистики страниц в соцсетях. Нейтральный или позитивный контент уступает место тревожным и деструктивным материалам. Подросток начинает публиковать посты о безнадёжности, потере смысла, отчаянии, непереносимой душевной боли и одиночестве. Визуально это может проявляться в мрачной эстетике фотографий и рисунков, а также в депрессивной музыке и видео.

Ещё одним тревожным сигналом становится повышенное внимание к теме смерти. Это могут быть философские размышления о смысле жизни, подписки на тематические сообщества, романтизирующие смерть и одиночество, а также группы с контентом, связанным с суицидом.

Кроме того, ребёнок может искать информацию или обмениваться опытом на тревожные темы. В Сети существуют деструктивные челленджи, которые подростки часто ищут в закрытых телеграм-каналах. Их суть заключается в выполнении опасных для жизни и здоровья заданий. У ребёнка может появиться интерес к контенту, связанному с жестокостью и насилием, включая треш-стримы и материалы с насилием над животными.

Также среди признаков – потеря интереса к повседневной деятельности. Подросток стремится к изоляции и уединению, меняет стиль поведения и способ общения, начинает пропускать занятия, не выполняет домашние задания и избегает общения с одноклассниками.

Самым серьёзным сигналом являются прямые заявления о суицидальных мыслях и намерениях. Это могут быть прощальные послания родным, близким и виртуальным друзьям, а также поиск или описание способов, мест и времени ухода из жизни. В соцсетях это выражается в трагических статусах и прощальных постах.

Специалисты подчеркнули, что наличие одного из перечисленных признаков само по себе не свидетельствует о том, что ребёнок в опасности. Однако если вы заметили тревожные сигналы, необходимо поговорить с подростком и обратиться за помощью к специалисту.

Минпросвещения России запустило круглосуточную линию психологической помощи. По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 можно сообщить о любых проблемных ситуациях. В экстренных случаях доступен детский телефон доверия 8-800-200-01-22, который координирует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.