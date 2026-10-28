Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Красногородском районе начался капремонт моста через реку Синюю

В Красногородском районе начался капитальный ремонт моста через реку Синюю на 27-м километре автомобильной дороги Красногородск – Мозули. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На первом этапе строители возвели временный мост, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. Старое сооружение уже демонтировано. Сейчас специалисты приступили к забивке свай для основания нового моста.

В рамках капремонта запланированы укладка дорожного покрытия на подходах, организация водоотвода с проезжей части, установка барьерных и перильных ограждений, а также наружное освещение и пешеходные тротуары.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 360 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2027 года.

Обновлённый мост обеспечит жителям Красногородского района надёжную, безопасную транспортную связь, подчеркнули в министерстве.

Отметим, работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

28 октября 2026

Комитет Заксобрания Псковской области одобрил изменения в законе об охоте
28 октября 2026

Стартовал приём заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
28 октября 2026

РЖД не изменят правила перевозки животных в поездах
28 октября 2026

«Это уже травля»: омбудсмен – о словах «скуф» и «лузер» в адрес человека
28 октября 2026

Как понять, что ребёнок попал в деструктивное интернет-сообщество: разъяснение МВД
28 октября 2026

В Великолукской ГСХА обсудили вопросы противодействия коррупции
28 октября 2026

В Красногородском районе начался капремонт моста через реку Синюю
28 октября 2026

Виновник смерти пешеходов в ДТП в Гдове отправится за решётку на 12 лет

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...