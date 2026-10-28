В Красногородском районе начался капремонт моста через реку Синюю

20:18, 28 октября 2026, ПАИ

В Красногородском районе начался капитальный ремонт моста через реку Синюю на 27-м километре автомобильной дороги Красногородск – Мозули. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

На первом этапе строители возвели временный мост, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. Старое сооружение уже демонтировано. Сейчас специалисты приступили к забивке свай для основания нового моста.

В рамках капремонта запланированы укладка дорожного покрытия на подходах, организация водоотвода с проезжей части, установка барьерных и перильных ограждений, а также наружное освещение и пешеходные тротуары.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 360 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2027 года.

Обновлённый мост обеспечит жителям Красногородского района надёжную, безопасную транспортную связь, подчеркнули в министерстве.

Отметим, работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».