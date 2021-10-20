С 22 октября начнется формирование нового состава Избирательной комиссии Псковской области

16:28, 21 октября 2021, ПАИ

С 22 октября начнется формирование нового состава Избирательной комиссии Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале избиркома.

Срок полномочий избирательной комиссии созыва 2016-2021 годов истечет 15 декабря 2021 года. По закону не позднее чем за 45 дней до этого губернатор Псковской области и Псковское областное Собрание депутатов должны принять решения о приеме предложений по формированию избирательной комиссии в новом составе.

21 октября состоялась жеребьевка между политическими партиями, представленными в региональном парламенте по определению государственного органа, в которые они будут представлять кандидатуры.

Избирательная комиссия региона состоит из 14 членов с правом решающего голоса и формируется на пятилетний срок. Половину членов назначает губернатор Псковской области, другую половину — областное Собрание депутатов.

Формирование осуществляется на основании предложений политических партий и иных общественных объединений, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Псковской области предыдущего состава, представительных органов муниципальных образований.

Срок приема предложений составляет 30 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Псковская правда».