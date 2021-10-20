Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

С 22 октября начнется формирование нового состава Избирательной комиссии Псковской области

С 22 октября начнется формирование нового состава Избирательной комиссии Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале избиркома.

Срок полномочий избирательной комиссии созыва 2016-2021 годов истечет 15 декабря 2021 года. По закону не позднее чем за 45 дней до этого губернатор Псковской области и Псковское областное Собрание депутатов должны принять решения о приеме предложений по формированию избирательной комиссии в новом составе.

21 октября состоялась жеребьевка между политическими партиями, представленными в региональном парламенте по определению государственного органа, в которые они будут представлять кандидатуры.

Избирательная комиссия региона состоит из 14 членов с правом решающего голоса и формируется на пятилетний срок. Половину членов назначает губернатор Псковской области, другую половину — областное Собрание депутатов.

Формирование осуществляется на основании предложений политических партий и иных общественных объединений, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Псковской области предыдущего состава, представительных органов муниципальных образований.

Срок приема предложений составляет 30 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Псковская правда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

20 октября 2021

Поисковики отряда «Штурм» нашли останки четырёх бойцов в Великолукском районе
20 октября 2021

Правительство предлагает компенсировать потери бизнесу за нерабочие дни
16 октября 2021

310 граждан Узбекистана могут проголосовать за президента своей страны в Псковской области

15 октября 2021

Началась внеочередная 57-я сессия Псковской городской Думы
12 октября 2021

Вячеслава Володина переизбрали на должность спикера Госдумы
12 октября 2021

В Госдуме проходит первое пленарное заседание восьмого созыва
10 октября 2021

Американский обозреватель считает, что миру угрожают ещё две мировые войны
09 октября 2021

Франция выступит за отмену смертной казни во всём мире

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...