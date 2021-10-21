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Высокий темп вакцинации среди педагогов зафиксировали в четырех районах Псковской области

В четырех районах Псковской области зафиксировали высокий темп вакцинации среди работников сферы образования, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и. о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Одной из тем встречи стала текущая эпидобстановка в сфере образования.

Михаил Ведерников поинтересовался и уровнем противовирусной дисциплины в муниципалитетах. Андрей Ермаков рассказал, что большинство районов ответственно подходит к реализации комплекса мер антиковидной безопасности. Отдельно отмечен Бежаницкий район, где процент вакцинации работников сферы образования близок к 90%, педагоги старшей возрастной категории привиты на 100%. В этом списке также значатся Куньинский, Палкинский и Усвятский районы. Сложности с проведением прививочной кампании среди педагогических работников имеются в Новосокольническом, Пыталовском и Дедовичском районах. Губернатор поручил руководителю профильного комитета в ручном режиме проработать организацию вакцинации с главами данных муниципалитетов.

Руководитель профильного комитета напомнил, что количество привитых в сфере образования давно перешагнуло за 80%. Многие из невакцинированных имеют медицинские противопоказания. Прививочная кампания в коллективах продолжается, в том числе в отношении сотрудников, пришедших на работу в сферу образования в новом учебном году.

Андрей Ермаков отметил, что ситуация с заболеваемостью вызывает тревожность – растет число заболевших среди педагогов и учащихся.

Сдерживанию распространения вируса способствует и комплекс проверочных мероприятий в муниципалитетах, в том числе внеплановых, сообщил и. о. председателя комитета по образованию региона. Главам районов разосланы чек-листы, по которым они могут дополнительно проводить самостоятельные проверки учреждений.

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