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«Почему началась СВО?»: псковские ветераны рассказали о вопросах после уроков мужества

В Псковской области ветераны специальной военной операции регулярно проводят уроки мужества в школах, колледжах и других организациях. О том, какие вопросы задают взрослые и дети после встреч, на своём примере рассказали ветераны СВО Артём Стозий, Сергей Маковень и Максим Андреев на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 28 сентября.

Ветераны СВО Артём Стозий и Сергей Маковень. Фото: ПАИ

«В среднем каждый год проходит тысяча патриотических мероприятий. Непосредственно 300 встреч проходят с участием детей и молодёжи. Уроки мужества очень нравятся ученикам. Если ветераны приносят с собой своё снаряжение, например каску, то это у детей вызывает восторг», – обратила внимание заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидия Герасимова.

По её словам, также бывают встречи и со взрослыми. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области проводит выездные мероприятия в организации, где сотрудники могут пообщаться с ветеранами. В одной из таких организаций встреча длилась 2,5 часа.

«Дети задают разные вопросы. Всё зависит от их возраста. В основном спрашивают о том, почему началась СВО», – отметил ветеран СВО Артём Стозий.

Сергей Маковень поделился, что после одного из последних уроков мужества дети подходили и рассказывали о своих родственниках, которые участвуют или участвовали в специальной военной операции.

«С последней встречи запомнилось, как дети подходили после урока мужества и рассказывали о своих родственниках, которые участвовали или сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Их родственники – настоящие герои», – рассказал он.

Ветеран СВО Максим Андреев и заместитель директора Школы адаптивного спорта Псковской области Марья Трахова. Фото: ПАИ

Дети также спрашивают, что ветераны делают с письмами и рисунками, которые школьники отправляют в зону СВО.

«Мы рассказываем, что для нас это очень приятные подарки. В каждом окопе существует место, куда приносят рисунки и письма, они нам очень помогают», – добавил Сергей Маковень.

Взрослые на встречах чаще интересуются практическими вопросами: как послать посылки родственникам, как найти человека, какие есть возможности поддержки.

Ветераны отмечают, что уровень знаний истории и патриотизма у детей разный. Ветеран Максим Андреев рассказал, что на одном из уроков мужества, где он рассказывал о Великой Отечественной войне, десятиклассница спросила, зачем вообще нужно знать историю.

«Есть дети, родители которых не посвящают их в историю нашей страны, не рассказывают о подвигах. Некоторые из них далеки от этих тем», – сказал Максим Андреев.

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