Журналистка «Псковской правды» победила на «СеЗаме-2021»
Журналистка «Псковской правды» Светлана Синцова получила главный приз на журналистском конкурсе «СеЗам-2021», передает корреспондент Псковского агентства информации.
Её статья «Непростое украшение» была признана жюри лучшей в номинации «Походное настроение. Лучший материал/серия материалов о туристическом проекте «Серебряное ожерелье России».
Автор пообщалась с представителями турбизнеса региона, чтобы понять, как именно проект «Серебряное ожерелье», призванный способствовать развитию туротрасли в регионах СЗФО, работает в Псковской области и как его можно сделать более эффективным.
Награду псковской журналистке вручил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в рамках торжественной церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Целью журналистского конкурса «СеЗаМ» является выявление лучших журналистских имен и лучших проектов. Каждый год на конкурс поступает более 500 работ со всех регионов Северо-Запада. В 2021 году форум прошел в гибридном очно-заочном формате и был посвящен проблематике развития внутреннего туризма.
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