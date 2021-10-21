Журналистка «Псковской правды» победила на «СеЗаме-2021»

19:15, 21 октября 2021, ПАИ

Журналистка «Псковской правды» Светлана Синцова получила главный приз на журналистском конкурсе «СеЗам-2021», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Её статья «Непростое украшение» была признана жюри лучшей в номинации «Походное настроение. Лучший материал/серия материалов о туристическом проекте «Серебряное ожерелье России».

Автор пообщалась с представителями турбизнеса региона, чтобы понять, как именно проект «Серебряное ожерелье», призванный способствовать развитию туротрасли в регионах СЗФО, работает в Псковской области и как его можно сделать более эффективным.

Награду псковской журналистке вручил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в рамках торжественной церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Целью журналистского конкурса «СеЗаМ» является выявление лучших журналистских имен и лучших проектов. Каждый год на конкурс поступает более 500 работ со всех регионов Северо-Запада. В 2021 году форум прошел в гибридном очно-заочном формате и был посвящен проблематике развития внутреннего туризма.