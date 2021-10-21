За серию фоторабот гдовичка Залина Рамазанова стала номинантом журналистского конкурса «СеЗам-2021»
Жюри открытого журналистского конкурса «СеЗам-2021» отметило и номинировало работы Залины Рамазановой в фотосерии «Возрождая ремесло» из газеты «Гдовская заря» Псковской области, передаёт собственный корреспондент ПАИ.
Творческий журналистский конкурс «СеЗаМ» направлен на поиск лучших журналистских имен и проектов. Ежегодно на конкурс поступает свыше 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Победителей определяет профессиональное жюри, которое возглавляет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. А общественную значимость работ определяет большое общественное жюри, возглавляемое генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Номинантов озвучили в рамках торжественной церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге в рамках XlХ Большого Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада.
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За серию фоторабот гдовичка Залина Рамазанова стала номинантом журналистского конкурса «СеЗам-2021»
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