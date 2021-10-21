«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда плохое настроение – повод обратиться к врачу

19:57, 21 октября 2021, ПАИ

Чем отличается осенняя хандра от депрессии? Когда агрессивного родственника или заскучавшего коллегу пора отправить к психиатру? Что рекомендуют специалисты? Об этом в новом выпуске программы от 21 октября.