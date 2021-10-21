«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда плохое настроение – повод обратиться к врачу
Чем отличается осенняя хандра от депрессии? Когда агрессивного родственника или заскучавшего коллегу пора отправить к психиатру? Что рекомендуют специалисты? Об этом в новом выпуске программы от 21 октября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
21 октября 2021
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда плохое настроение – повод обратиться к врачу
21 октября 2021
За серию фоторабот гдовичка Залина Рамазанова стала номинантом журналистского конкурса «СеЗам-2021»
21 октября 2021
Лонгрид «Псковской правды» отметили на конкурсе «СеЗам-2021»
21 октября 2021
Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова
21 октября 2021
Из-за коронавируса более 60 школьных классов закрыты на карантин в Псковской области