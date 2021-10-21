Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области ужесточили противоэпидемические меры

В Псковской области ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Фото ПАИ.

С 25 октября по 3 ноября в школах Псковской области объявлены осенние каникулы. В этот же период в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп для детей работающих граждан. Соответствующие изменения внесены в Указ по обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения губернатором, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

С 25 октября и по 29 октября колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.

С 25 октября по 7 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования.

С 25 октября в Псковской области вводится запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки, организации досуга и развлечений.

С 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Разрешена только финансово-хозяйственная деятельность в этих учреждениях, а также будут работать кассы. Номерной фонд гостиниц в эти же дни должен быть заполнен не больше, чем на 50%.

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе.

В Псковской области с 25 октября вводится режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Требование не распространяется на медицинских работников и специалистов организаций, которые определены Указом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

21 октября 2021

Осенние каникулы в псковских школах начнутся уже с 25 октября
21 октября 2021

В Псковской области ужесточили противоэпидемические меры

21 октября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда плохое настроение – повод обратиться к врачу
21 октября 2021

В Великолукском районе введён карантин по бешенству
21 октября 2021

За серию фоторабот гдовичка Залина Рамазанова стала номинантом журналистского конкурса «СеЗам-2021»
21 октября 2021

Журналистка «Псковской правды» победила на «СеЗаме-2021»
21 октября 2021

Лонгрид «Псковской правды» отметили на конкурсе «СеЗам-2021»

21 октября 2021

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...