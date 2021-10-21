В Псковской области ужесточили противоэпидемические меры

21:49, 21 октября 2021, ПАИ

С 25 октября по 3 ноября в школах Псковской области объявлены осенние каникулы. В этот же период в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп для детей работающих граждан. Соответствующие изменения внесены в Указ по обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения губернатором, сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

С 25 октября и по 29 октября колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.

С 25 октября по 7 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования.

С 25 октября в Псковской области вводится запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки, организации досуга и развлечений.

С 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Разрешена только финансово-хозяйственная деятельность в этих учреждениях, а также будут работать кассы. Номерной фонд гостиниц в эти же дни должен быть заполнен не больше, чем на 50%.

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе.

В Псковской области с 25 октября вводится режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Требование не распространяется на медицинских работников и специалистов организаций, которые определены Указом.