Ведерников: Система здравоохранения Псковской области работает на пределе

09:12, 22 октября 2021, ПАИ

«Наша система здравоохранения работает на пределе, используя максимум доступных ресурсов», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области, как и по всей стране, остаётся крайне напряжённой. Каждые сутки в регионе регистрируется порядка 270 новых случаев заболевания ковидом, а в общей сложности амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят более 5 тысяч человек.

Коечный фонд расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67 и все они заняты, уточнил Михаил Ведерников. Многим пациентам даже на этапе реабилитации требуется длительная интенсивная терапия на протяжении одного-двух и более месяцев. Поэтому дополнительно задействованы кислородные койки Псковской городской больницы. На пределе работают врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи, участковые терапевты.

Аналогичная картина наблюдается во многих субъектах России и зарубежья. «Новая волна заболевания уже вынудила отдельные страны уйти на тотальный локдаун, в том числе и соседнюю Латвию», - напомнил Михаил Ведерников.