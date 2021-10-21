В Twitter диаметрально разворачивают историю появления коронавируса

23:00, 21 октября 2021, ПАИ

В Twitter проводится «связанная с Китаем кампания по дезинформации», согласно которой COVID-19 попал в Китай из США через импортированных американских омаров, сообщает телеканал NBC со ссылкой на аналитика данных Оксфордского университета Марселя Шлибса. Об этом пишет новостной Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным телеканала NBC, китайский генеральный консул в Индии Чжа Лию написал в Twitter, что COVID-19 могли импортировать в Китай через партию американских омаров, которую привезли в ноябре 2019 года на рынок морепродуктов в китайский город Ухань, где позднее была зафиксирована первая вспышка COVID-19.