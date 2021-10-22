Сети водоснабжения ремонтируют на пересечении улиц Толстого и Вокзальной в Пскове

09:58, 22 октября 2021, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц Толстого и Вокзальной ремонтируют сети водоснабжения, сообщили в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

В границах этого перекрестка расположена коммуникационная камера водопровода, в которой соединяются трубы большого диаметра (Д300мм и Д500мм).

Специалисты отметили, что верхняя плита, закрывающая камеру, износилась, в связи с чем было принято решение провести её замену. Было также проведено обслуживание водоводов и заменена на новую устаревшая запорная арматура.

Старые задвижки практически не обеспечивали своих функций, в связи с чем принято решение об их замене.

«Работы проводятся без существенного ограничения движения на проезжей части и в максимально сжатые сроки», - отметили в Горводоканале.