Сигаретных контрабандистов задержали псковские пограничники в Палкинском районе

10:36, 22 октября 2021, ПАИ

В Палкинском районе четыре человека пытались незаконно пронести через границу более четырех тысяч пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники задержали контрабандистов в районе населенного пункта Унтино, в лесу. Выяснилось, что молодые люди планировали незаконно пронести в Латвию более 4200 пачек табачных изделий. По предварительной оценке, стоимость задержанной контрабанды составила свыше 400 тысяч рублей.

«Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - отметили в ведомстве.