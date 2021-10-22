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В Пскове началась разработка концепции развития велотранспортной системы

В Пскове началась разработка концепции развития велотранспортной системы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Работу выполнит подрядная организация ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» по контракту с управлением городского хозяйства администрации Пскова. Планируется создание единой, связанной и безопасной велосипедной сети, а также формирование сбалансированной транспортной мультимодальной системы города для комфортного передвижения жителей.

Подрядчику предстоит проанализировать транспортную инфраструктуру Пскова и определить возможность организации сети велодорожек с учетом существующих и ранее запроектированных, но пока не реализованных. Будет рассматриваться возможность как использования существующих тротуаров и проезжей части, так и капитального строительства велодорожек. С учетом полученных данных эксперты проработают изменения в схеме организации дорожного движения.

Подрядчик будет работать во взаимодействии с профильными комитетами администрации города, органами власти, городскими организациями и общественностью. Этот вопрос обсудили на совещании в управлении городского хозяйства. Заместитель начальника УГХ Александр Грацкий поручил компании отдельно предусмотреть возможность создания велодорожек на мостах 50-летия Октября и Александра Невского. Также нужно учесть технические условия организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, и сохранить в городе имеющиеся зеленые насаждения.

Отчетную документацию подрядная организация должна предоставить до 25 декабря.

В первую очередь велодорожки появятся на существующих тротуарах, где не нужны планировочные работы. На них нанесут разметку и установят соответствующие знаки. Ожидается, что эта работа будет проведена в 2022 году.

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