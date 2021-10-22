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Происшествия

Ударившая ножом мужчину псковичка получила тюремный срок

19 октября 2021 года Псковский городской суд огласил приговор в отношении жительницы Пскова, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

11 февраля 2021 года подсудимая во время ссоры с потерпевшим, находящимся в состоянии опьянения, ударила его ножом в живот. Потерпевшему был причинен тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для конфликта.

Псковичке вынесли приговор в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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