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Общество

Об опасности сажи рассказали псковичам

Чем опасна сажа, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 октября.

«Если мы топим печи хвоей, то происходит большое отложение сажи. Когда достигается определённый уровень консистенции, то сажа может начать гореть, нужно вызывать каждый год специалистов и проводить очистку дымоходов от сажи», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что необходимо обращать внимание на состояние дымоходов. В первую очередь, следует уделить внимание инструкции завода-изготовителя.

Если труба проходит в потолочные перекрытия или через второй этаж, то нельзя, чтобы доски пола прилегали близко к дымоходу. Кирпичный дымоход необходимо штукатурить, добавил Павел Комаров.

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