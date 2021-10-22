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Общество

Жителям Псковской области советуют не доверять топку печи детям

О правилах безопасного использования печного оборудования рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 октября.

Он отметил, что нельзя доверять топку печи детям и располагать горючие материалы на предтопочном листе. «Некоторые думают, что если открыть дверку топки, то будет больше тепла. Так делать нельзя, люди заблуждаются, это приводит к пожару», - добавил Павел Комаров.

Нельзя использовать неподготовленные печи, применять легковоспламеняющиеся вещи (розжиг для пикника). «Горожане не знают о том, что загородные дома необходимо правильно протапливать. Люди начинают длительно протапливать печи, происходит перекал печи, и возникает пожар», - уточнил специалист. Рекомендуется топить печь 1,5-2 часа два раза в день.

Также важно не слишком рано закрывать задвижку, иначе продукты горения могут пойти в дом. Нужно убедиться, что нет языков пламени в печи, - тогда можно закрыть задвижку.

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